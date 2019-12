Bergomi: “Bologna, Sinisa è il tuo Gasperini”

Intervistato dal Corriere dello Sport Stadio, Beppe Bergomi ha parlato della sfida di domenica parlando di cosa manchi al Bologna per raggiungere l’Atalanta: “In questo momento il Bologna avrebbe tutto per stare lassù con l’Atalanta. L’organizzazione atalantina è invidiabile ormai da anni, ma è stato Gasperini a far fare il salto di qualità ai nerazzurri. Il segreto di questa Atalanta è Gasperini. Ovviamente non c’è solo lui per il segreto del successo nerazzurro. Il presidente è un intenditore di calcio e chi fa le scelte non sbaglia mai, acquistando giocatori sempre funzionali. Però è grazie ai principi di Gasperini che il salto di qualità si è avverato”.

