Benevento in Serie A: la rivincita di Inzaghi

Finalmente è ufficiale: il Benevento ritorna in Serie A. Sul campo. Storica l’impresa di Pippo Inzaghi, che era sceso in Serie B per dimostrare il suo valore. Dopo aver fallito con Milan e Bologna nel massimo campionato, accetta l’offerta dei giallorossi nella serie cadetta, compiendo un vero e proprio miracolo. La squadra era forte, ma i 24 punti di vantaggio (ad oggi) sono davvero tanti.

Con la vittoria casalinga per 1-0 sulla Juve Stabia, il Benevento è ufficialmente promosso in Serie A. Inutile dire che Inzaghi verrà riconfermato anche la prossima stagione, dove potrà affrontare anche il Bologna. Il club rossoblu lo ha – giustamente – licenziato dopo il fallimentare girone d’andata dello scorso anno, ma ora Super Pippo potrà riscattarsi e prendersi una piccola rivincita.