Benevento-Bologna, la moviola di Gazzetta: manca un rigore ai rossoblù

Il Bologna può reclamare un rigore non assegnato ieri a Benevento in occasione del contatto tra Foulon e Soriano in area sannita nel primo tempo. Il difensore prende palla col destro ma col sinistro scaglia un calcione a mezza gamba al giocatore rossoblù. Anche per Gazzetta è rigore.

‘Al 24’ Sozza non reputa da rigore il contatto Foulon-Soriano in area: il terzino del Benevento va al contrasto col piede sinistro molto alto sulla caviglia dell’avversario, dopo aver toccato palla con l’altra gamba. Il fallo è da penalty, ma il Var non interviene – si legge su Gazzetta.it – Annullato grazie al Var Di Bello al 68′ il pari del Bologna: Svanberg insacca, ma solo dopo il tocco di gomito di De Silvestri, che finisce per trasformarsi in un assist illecito’.