Benevento-Bologna: curiosità e statistiche

Il Benevento ha disputato la sua prima storica gara interna in Serie A proprio contro il Bologna nell’agosto 2017, con una vittoria dei rossoblù per 0-1 grazie alla rete di Godfred Donsah. Gli emiliani sono reduci da quattro sconfitte esterne consecutive in Serie A e potrebbero perdere cinque gare di fila fuori casa in campionato per la prima volta da ottobre 2015.

Fonte: Sky