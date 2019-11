Bene Tomiyasu al centro, ma a Napoli tornano i titolari

Pareggio tutto sommato che ci sta al Dall’Ara tra Bologna e Parma. Considerata la situazione di emergenza in difesa, Mihajlovic può comunque essere soddisfatto. Al rientro dalla sosta per le nazionali, il tecnico si è infatti dovuto inventare una difesa nuova rispetto alle precedenti. Con la squalifica di Bani e Danilo, è stato rispolverato Denswil – che comunque continua a non convincere – ed è stato fatto esordire al centro Tomiyasu. Il difensore giapponese, che è rientrato proprio ieri da un problema muscolare, ha regalato una buonissima prestazione.

Il classe 1998, giunto a Bologna come centrale ma subito spostato terzino destro da Mihajlovic, ha cercato di gestire la difesa con personalità e di non far sentire l’assenza dei due titolari. Nonostante la sua gara sicuramente più che sufficiente, domenica a Napoli torneranno i suoi compagni. Al centro quindi riecco Bani e Danilo, con Denswil che si accomoderà in panchina: Tomiyasu probabilmente verrà invece spostato di nuovo sulla destra, con Mbaye che sarà costretto a fermarsi. Il senegalese ha riposato appena 12 minuti nelle ultime 6 gare, e al San Paolo potrebbe tornare a lasciar spazio al numero 14.