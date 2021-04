Belotti(CalcioAtalanta): “Il Bologna può mettere in difficoltà l’Atalanta. Gasperini segue i giovani rossoblù”

"Ieri l'Atalanta ha avuto numerose occasioni, ma non è riuscita a concretizzare. Pur essendo l'attacco più forte, è anche quello che sbaglia di più. La squadra di Gasperini gioca bene, ma contro la Roma è stata poco cinica e ha buttato via due punti. Ora gli orobici non devono più sbagliare, a partire dalla partita di domenica contro il Bologna".