Belotti: “Vittoria di anima e cuore”

Non ha segnato ma ha fornito l’assist a Berenguer per il gol decisivo di Toro-Bologna 1-0. Andrea Belotti ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Sky dopo il successo sui rossoblù che lancia i granata in zona europea.

“E’ stata una vittoria molto importante – ha ammesso – Siamo riusciti a dare continuità dopo Roma e la Coppa Italia contro un Bologna che è sempre difficile da affrontare. Credo che la squadra sia da elogiare per anima e cuore. La contestazione? Non è facile sentire i fischi dei tifosi al primo controllo sbagliato, io penso che debbano sostenerci. Poi se dopo ci meritiamo i fischi è giusto prenderseli”.