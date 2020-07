Belotti: “Nessun turnover dell’Atalanta. L’anno prossimo si punterà lo scudetto”

Intervenuta ai microfoni di Sport Today, Marina Belotti, giornalista di Calciomercato.com, ha discusso del momento di forma dell’Atalanta. Belotti ha discusso della condizione dei bergamaschi, della formazione tipo contro il Bologna e delle ambizioni future dei nerazzurri. Ecco le sue parole

“L’Atalanta al momento sta davvero bene. La partita con l’Hellas Verona è stata difficile, si sono visti dei primi cali fisici. La panchina lunga sta aiutando i nerazzurri e forse la concentrazione sta cominciando a spostarsi alla Champions League. Al momento manca solo Ilicic in squadra. Un’assenza pesante che però al momento non sta pesando dal punto di vista dei risultati. Non credo si tirerà il fiato, anzi si giocherà sempre al massimo. Saranno tutte prove generali per i match di Lisbona”.