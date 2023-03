Bellucci: “Motta sarà un grande allenatore, ma Arna serve al Bologna”

"Arnautovic può aspettare per tornare al cento per cento, ma il suo valore non si discute. Thiago Motta potrebbe utilizzarlo se vede che non riesce a sbloccare una partita, anche se non è al meglio" - le sue parole. "Il Bologna per adesso ha fatto bene anche senza l'austriaco. Per me sarà una questione di tempo: Arnautovic potrà tornare quando starà meglio, Thiago Motta dovrà capire se avrà bisogno di lui prima del previsto".