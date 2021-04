Bellucci: “Il Bologna vorrà reagire. Attacco? Manca un finalizzatore”

"La sconfitta pesantissima del Bologna a Bergamo non giova alla Fiorentina. Già per i tifosi e per l'ambiente la partita è molto importante, dopo una sconfitta così lo sarà ancora di più. Conoscendo poi un allenatore come Mihajlovic sarà arrabbiatissimo e vorrà riprendersi subito. Chi ha più bisogno di punti comunque resta la Fiorentina".