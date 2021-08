Bellucci: “Arnautovic può essere importante, ha personalità. Potenziale crack per il Bfc”

Le parole dell'ex attaccante rossoblù a TMW Radio

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante rossoblù Claudio Bellucci ha parlato anche del nuovo centravanti del Bologna Marko Arnautovic , accolto con entusiasmo dalla piazza e subito protagonista al debutto stagionale in amichevole contro il Pordenone . Da lui ci si aspettano tante cose:

"Ha fatto un grande Europeo, tutti aspettavano che esplodesse fin da giovane. Può essere un giocatore importante che rompe gli schemi. Di personalità il Bologna ce ne aveva più in panchina che in campo: può essere un crac per i rossoblù".