Belinelli: “Le critiche mi caricano. Vogliamo vincere la Coppa Italia”

1 di 5

L'età che avanza

Marco Belinelli concede un'intervista corposa al Corriere dello Sport. Fissa gli obiettivi personali e di squadra con la Virtus, ma racconta anche un po' sé stesso e del suo passato. Fra critiche, dubbi e una stagione ancora lunga assieme alla maglia delle V Nere, il numero 3 non ha paura dell'età che avanza:

"L'età è un numero e basta. A me non frega nulla se mi dicono vecchio, bollito o altro ancora. Anzi, per quanto mi riguarda, sono tutte motivazioni in più per poter dimostrare il contrario".

L'Italia affronterà il mondiale per la fine di quest'estate, e i tifosi sono scettici sul suo effettivo apporto in Nazionale. Per Belinelli non è ancora tempo di parlarne:

"Parlare di Nazionale per me adesso non ha senso. Perché adesso con la Virtus stiamo provando a entrare nelle prime otto squadre dell'Eurolega, e c'è la Coppa Italia: per il momento le mie priorità sono queste".