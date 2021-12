Bazzani: “Vittoria meritata, il Bologna non deve porsi limiti. Barrow? Poteva..”

Le parole di Fabio Bazzani

"Ha vinto la squadra che ha interpretato meglio la partita. Vittoria meritata, i rossoblù hanno risposto alla grande alle tre sconfitte consecutive. Il Bologna deve alzare l'asticella e non porsi limiti per il girone di ritorno. Barrow? Le qualità le ha, però per fare il salto mentale dovrebbe fare uno scatto mentale, altrimenti rimarrà sempre lì. Ha avuto tre occasioni, tra queste una clamorosa, poteva fare meglio. Santander? Premiato per lo spirito con cui è entrato in partita, gol meritato"