Bazzani: “Vedo dura ripartire, Saputo garanzia per il Bologna”

Dubbi su ripartenza

Il calcio prova a ripartire, ma ce la farà? Secondo Fabio Bazzani, attuale vice allenatore del Perugia, non sarà affatto facile. Da un lato ci sono le norme di sicurezza da rispettare, dall’altro l’aumento dei costi per i club per applicarle: “E’ giusto provare a ripartire – ha affermato Bazzani al Carlino – Ma in queste condizioni la vedo dura. Quando leggo i protocolli dei medici penso alle squadre isolate, le trasferte sanificate, gli spazi separati, mi viene il sospetto che realizzare tutto questo sia complicato”.