Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante Fabio Bazzani ha fatto il punto sulla stagione che attende il Bologna, partendo con un’analisi sugli acquisti già perfezionati:

“Hickey l’ho visto poco ma nelle gare in cui l’ho guardato con attenzione ho notato un ragazzo veramente di qualità con un bellissimo mancino e di grandi prospettive. De Silvestri? Sarà la voce in campo di Sinisa, può dare ancora molto in campo”.