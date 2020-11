Bazzani: “Mihajlovic punto di riferimento, il mio rammarico da calciatore è stato…”

Nell’intervista di oggi a Stadio, Fabio Bazzani ha affrontato diversi temi, tra cui il Bologna, Mihajlovic e la sua carriera da allenatore.

“Sinisa è un punto di riferimento per me. Lo stimo molto, dà coraggio alle sue squadre. L’ho studiato e rivedo la sua mentalità nei miei principi di gioco. Nonostante il Bologna abbia solo 6 punti non rinuncia al suo gioco. La Serie A è cambiata, non serve chiuderti nella tua area perché tanto un gol prima o poi lo prendi. Una volta che hai la mentalità giusta con le squadre alla tua portata vinci la partita”.