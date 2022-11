Bazzani: “Scordiamoci i moduli, ecco il calcio di Motta”

"Chiamiamolo pure calcio moderno - le sue parole - Il calcio di Thiago e fluido e il primo che mi viene in mente di questo filone è De Zerbi, che anziché i ruoli teorizza l’occupazione degli spazi Ci sono i ruoli e ci sono le funzioni. Prendete il primo gol di Aebischer: c’è un terzino che scende e crossa, ma non è un vero terzino, poi c’è un centrocampista come Aebischer, che da un po’ di tempo viene schierato all’ala senza esserlo, che si inserisce da centravanti".