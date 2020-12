Bazzani: “Difesa a 3 con l’Inter? Importanti i riferimenti. Su Barrow…”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Fabio Bazzani per commentare la rivoluzione tattica che molto probabilmente apporterà Mihajlovic contro l’Inter, utilizzando il 3-4-1-2. Con Medel che giocherà in difesa, i terzini diventeranno i quinti di centrocampo e Barrow affiancherà Palacio in attacco. Ecco il commento di Bazzani:

“Mihajlovic non ha mai provato un modulo di questo tipo dall’inizio, ma quando costruisce si trova spesso con questa impostazione. La differenza sta nella fase di non possesso dato che l’Inter gioca a specchio e con la possibilità di avere la superiorità numerica sui due attaccanti. Saranno importanti i riferimenti. Si tratta di un modulo che, con la presenza di Medel, ti dà la possibilità di passare al 4-3-1-2 alzando il cileno a centrocampo”.