Bazzani: “L’esperienza con Mihajlovic mi ha arricchito”

Fabio Bazzani è stato per qualche mese collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic in sostituzione di Gabriel Raimondi. A fine campionato, l'ex attaccante della Sampdoria ha però deciso di terminare la collaborazione per aprirsi ad altre esperienze e ora al suo posto c'è Magnani. E' stato lo stesso Bazzani al Secolo XIX a spiegare i motivi della scelta: