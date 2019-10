Bazzani: “La prestazione è stata buona, gli errori individuali hanno condannato la squadra”

Intervistato da Sport Today, Fabio Bazzani ha iniziato parlando di Cagliari-Bologna: “La sconfitta è maturata su un campo difficile, contro una squadra forte che è in uno stato di forma eccellente. La prestazione non è stata pessima, gli errori individuali hanno condannato la squadra. La differenza fondamentale che ho visto è stata l’intensità. I sardi erano molto più attivi e il Bologna lo ha sofferto. Loro hanno una squadra davvero di grande valore, sono molto difficili da affrontare. Quest’anno il Bologna non rischia di scendere. Magari non avrà quella continuità per lottare in zona Europa, ma non credo ci saranno problemi di classifica. Nel finale un po’ sono mancati quei giocatori che sanno leggere meglio le situazioni e gestire la squadra”.

Scheda 1 di 7