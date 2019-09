Bazzani: “Il sostituto di Danilo? Non ho dubbi, Bani è l’uomo giusto”

Ospite ai microfoni di Sport Today, Fabio Bazzani ha parlato di chi scenderà in campo al centro dell’attacco rossoblu: “Chi giocherà davanti domenica? La mia unica ipotesi è che avendo giocato gli altri due le prime, questo giro sia il turno di Santander. Si è visto che il Bologna valuta giorno per giorno, partita per partita chi scenderà in campo. Palacio in trasferta è sempre stato molto efficace, non dà punti di riferimento, si muove bene negli spazi. Io Palacio ci penserei molto prima di non farlo giocare. Questa è però la valutazione di uno che non ha visto il lavoro fatto in settimana. Lo staff ha dimostrato di scendere ogni volta in modo diverso anche a seconda dell’avversario e della forma dei propri giocatori. Non ci sono gerarchie. Non mi sorprende il supporto per Santander. Un giocatore che ci mette sempre tutto ottiene sempre il sostegno dei tifosi.”

Scheda 1 di 7