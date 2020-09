Bazzani: “Il Bologna non rischia la categoria, serve pazienza”

Intervenuto telefonicamente a Sportoday su E’Tv, Fabio Bazzani ha espresso la sua opinione sul Bologna dopo la sconfitta di San Siro. La disamina tattica parte dalla forza del Milan, in questo momento in maggior forma rispetto ai rossoblù.

“Capisco i tifosi che vivono di emozioni, è normale essere insoddisfatti, ma bisogno considerare che è solo la prima giornata – ha affermato – Ci sono i lavori in corso e il Bologna ha affrontato forse l’avversario più scomodo. Il Milan ha i giocatori cardine in forma, il Bologna no. Non si tratta di una giustificazione. Chiaramente il Bologna ha approcciato bene, poi il Milan ha preso in mano la partita e oggi i rossoneri riescono a trovare linee di gioco importanti. Il Bologna non ha trovato la forza di essere sfrontato, non ha gamba per prendere alto gli avversari ma non è un atteggiamento voluto, la squadra non è pronta per fare certe cose”.