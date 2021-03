Bazzani: “Il Bologna deve trovare sempre degli stimoli. Antov? Buon esordio”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Fabio Bazzani per commentare la prestazione del Bologna ieri a Cagliari e l’ennesimo salto di qualità mancato. Questo il suo commento:

“Ieri c’è stata una differenza abissale sotto il punto di vista nervoso e mentale e il Bologna in stagione è mancato più volte sotto questo aspetto. Questo è dovuto dal fatto che i rossoblù non hanno la disperazione e non percepiscono il grosso pericolo e per questo non arriva il salto di qualità. Nonostante tutto, il Bologna poteva comunque pareggiare perché ieri non gli è stato concesso un rigore che solitamente si dà. L’impegno non è mancato, ma il Bologna dev’essere bravo a trovare gli stimoli sempre e non solo quando la classifica si fa pericolosa o ci si trovi vicino alla zona Europa”.