Bazzani: “Ibra farebbe la differenza. Il Bologna? Quando si è coraggiosi serve…”

Ospite di Sportoday su Rete 7, l’ex attaccante di Samp e Arezzo Fabio Bazzani ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna dopo la sconfitta contro l’Inter.

“Ibrahimovic? Sarebbe un grandissimo colpo, un campione. Non sembra un’idea campata per aria, se un dirigente di spessore come Sabatini ha speso determinate parole un motivo ci sarà. La trattativa pare esserci, quindi è lecito sognare sperando che la cosa possa andare a buon fine. Sarebbe la ciliegina sulla torta. Ibrahimovic sposterebbe parecchio”.