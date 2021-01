Bazzani: “Barrow ha il gol addosso ma poca cattiveria. Centravanti? Ha fatto fatica”

Intervistato dal Resto del Carlino, Fabio Bazzani ha parlato di Musa Barrow, dando un giudizio sulla sua prova da centravanti nella partita di sabato. Ecco le sue parole:

“Barrow contro il Verona ci ha provato e si è sbattuto – ha affermato l’ex attaccante rossoblù – ma ha fatto fatica. Non ha ancora assimilato i meccanismi, e si vede. Non riesce ancora a interpretare quel ruolo come dovrebbe. Ci vorrà del tempo, a maggior ragione se la società decidesse di non comprare una punta a Mihajlovic a gennaio. Sinisa ha bisogno di tempo per spiegare a Musa i movimenti giusti, facendolo crescere. Dal gambiano poi non si può pretendere tutto e subito”.