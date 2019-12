Bazzani: “Avere Mihajlovic in panchina dopo quello che ha passato stimola a dare di più”

Intervistato da Sport Today, Fabio Bazzani ha parlato della storia di Mihajlovic: “Mihajlovic è una forza della natura. Io ero in tribuna a Verona, quando arrivò poco prima della partita. La sua sofferenza era palese, si vedeva. Oggi la sta ancora patendo, ma sta facendo passi in avanti da gigante nella vita quotidiana. Anche in panchina si muove con più energia. Speriamo questa crescita non veda mai fine. È un segnale importante il suo, dà l’esempio al gruppo. Lui è stato fermato da cause di forza maggiore, ma sta dimostrando di dare tutto per tutto per essere presente. Un giocatore, percepisce quel qualcosa in più che gli sta dando l’allenatore”.

