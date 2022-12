Bazzani: “Motta coerente con Vignato e Kasius. Maiorca? Importante vincere anche in amichevole”

NAPLES, ITALY - OCTOBER 16: Thiago Motta Bologna FC coach during the Serie A match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on October 16, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

"Francia e Argentina hanno ribadito la loro forza pur con prestazioni non esaltanti, ma al mondiale le partite vanno vinte e non importa in che modo. Messi è arrivato in grande condizione al mondiale e sta incidendo. Entrambe le squadre sono equilibrate, soprattutto difensivamente, sapendo che poi davanti c'è talento per fare male. Alla lunga squadre così diventano molto più forti per le altre. L'Argentina ha reagito bene alla scoppola iniziale con l'Arabia e ha avuto un po' di fortuna non incrociando il Brasile in semifinale. Dare favorite è difficile, la Francia è campione in carica e forse ha qualcosa in più ma con Messi non puoi mai sapere come va a finire".