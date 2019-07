Basket – Nasce ‘Fortitudo per il sociale’

La Fortitudo scende in campo per il sociale, nasce infatti ‘Fortitudo per il sociale’, iniziativa realizzata dalla società in collaborazione con l’associazione di sostenitori della Fortitudo ‘Per Amore solo Per Amore’. La nuova associazione è senza fini di lucro e ha come obiettivi la lotta al disagio e la promozione della solidarietà.

‘Per Amore solo per Amore’ ha versato il proprio patrimonio residuo come sostegno e la stessa presidente Federica Palumbi ha consegnato 7mila euro al neopresidente della Asp Giorgio Archetti per finanziare l’inizio dei nuovi progetti legati a questa iniziativa. Lo riporta Il Resto del Carlino.