Match winner nel derby contro la Spal, Musa Barrow ha incontrato i giornalisti in mixed zone

“Entrare così e fare gol è bellissimo – ha affermato – Sono molto contento per la vittoria, per i tifosi, per la fiducia. Quando segni sotto i tuoi tifosi è fantastico, i nostri sostenitori ci danno tanta forza. Piedi freddi? Mi sono scaldato bene, sono entrato con voglia di fare gol”.