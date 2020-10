Barrow, tutto iniziò a Benevento

Barrow vuole ricominciare a segnare. Il gambiano, infatti, dopo 2 giornate non ha ancora trovato la rete. Oggi sfiderà il Benevento e tornerà al Vigorito dove celebrò il suo primo gol in Serie A. Era il 18 aprile 2018, quando Gasperini decise di gettare nella mischia il ragazzo a inizio ripresa, al posto di Petagna. L’Atalanta conduceva per 0-1 grazie alla rete di Freuler. Nel secondo tempo arrivò anche il gol per Musa che segnò dal limite dell’area con un bel destro a giro. La partita si concluse poi 0-3 con il gol di Gomez. Per Barrow fu il primo di 13 gol realizzati finora in Serie A (4 con la Dea e 9 con il Bologna).

Per quanto riguarda i rossoblù, l’ultima volta che scesero in campo al Vigorito fu il 26 agosto 2017. Il Bologna vinse per 0-1 grazie alla rete di Donsah, che ieri a debuttato in trasferta con il Riezspor, partita finita 0-0.

Fonte: Carlino