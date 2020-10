Barrow resta a Casteldebole

A causa del trauma contusivo-distorsivo al piede sinistro, Musa Barrow non partirà con la nazionale. Dai medici rossoblù filtra la speranza che in qualche giorno il trauma venga assorbito e che il calciatore sia recuperabile per il match contro il Sassuolo dopo la sosta.

Alla fine i giocatori del Bologna ad andare in nazionale saranno 8: Skorupski, Tomiyasu, Molla, Hickey, Svanberg, Dominguez, Skov Olsen e Baldursson. Oltre Barrow, rinunceranno alla chiamata Medel che si è infortunato e starà fuori 45 giorni, Santander che era stato pre-convocato e poi escluso dalla lista e Pagliuca che rimarrà a Casteldebole dopo la cancellazione dello stage, annullato per motivi di sicurezza legati al Covid.

Fonte: Carlino