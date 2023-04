Barrow: “Ora sono libero, possiamo arrivare in alto. Bologna? Mi piacciono le crêpes..”

"E' stato bello fare gol davanti allo stadio pieno, i tifosi ci sono sempre stati vicini, ci sostengono e prima del calcio d'inizio li abbiamo salutati e ho sentito grande calore - le sue parole - Mi sono tolto un po' un peso, per un attaccante funziona sempre così: quando non fai gol ti senti pesante anche di testa, poi quando segni diventi libero. Io ho sempre lavorato duro e non ho mai mollato. A cosa pensavo? Non è facile ma questo è il nostro lavoro e prima o poi il gol arriva. La chiave è sempre e solo il lavoro".