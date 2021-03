Barrow nella storia: farà la Coppa d’Africa

Prima storica qualificazione per il Gambia alla Coppa d’Africa. La nazionale di Musa Barrow, Musa Juwara e Omar Colley ha strappato il pass per la competizione continentale (gennaio 2022) grazie al successo per 1-0 sull’Angola nella...

Redazione TuttoBolognaWeb

E' bastato un gol nella ripresa di Cesay a certificare la matematica qualificazione, quattro punti di vantaggio sul Congo con una giornata da giocare, della nazionale dei due attaccanti rossoblù (Musa in campo per 81 minuti). E' una svolta storica per il calcio gambiano che nei primi decenni di vita non aveva mai ottenuto una qualificazione alla Coppa d'Africa. Indipendente dall'impero britannico solo dagli '60, il Gambia sta ora trovando una sua dimensione internazionale anche grazie all'apporto di Musa Barrow che potrà dunque difendere i colori del propri paese nella più importante competizione africana per nazionali.