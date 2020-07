Barrow: “Mihajlovic mi stuzzica sempre, ma sono felice che sia il nostro allenatore”

Mihajlovic lo pungola sempre, vuole più tempra mentale, più aggressività, ma Musa Barrow continua a rispondere con i gol. Oggi il gambiano ha firmato il sesto gol da quando è a Bologna ed è stato l’1-2 decisivo per strappare altri tre punti da San Siro. Proprio del rapporto tra i due ha parlato Musa a Dazn:

“Mihajlovic? Lui mi pizzica sempre, mi dice di fare di più. I consigli che mi dà Sinisa cerco poi di trasmetterli ai più giovani. La nostra mentalità? Se stecchiamo atteggiamento lui ci striglia, oggi mi ha detto ‘se perdi un’altra palla ti tolgo’. Noi andiamo a giocare sempre e cerchiamo di migliorare giorno per giorno, sono contento di avere Mihajlovic come allenatore. Io l’idolo di Juwara? Sono contento per lui, oggi è entrato e ha cambiato la partita, porto a casa la sua maglia. Io sono più grande e cerco solo di dargli dei consigli”.