Barrow: “Mihajlovic mi stima e ha ragione, devo essere più cattivo. Il motivo è…”

In un’ intervista a Sportweek, Musa Barrow si è raccontato, parlando del rapporto con Mihajlovic e spiegato perché non riesce a spaccare la porta ed essere cattivo come vorrebbe il suo mister. Ecco le sue parole:

“Il mister ha ragione e lo capisco quando mi parla in un certo modo. Devo lavorare di più e fare quello che mi dice. Mihajlovic mi vuole bene e mi stima, con lui posso anche scherzare. Dice che pattino, forse sbaglio i tacchetti e per questo motivo ci starò più attento. La verità è che cerco quelli che mi fanno andare più veloce”.