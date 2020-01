Barrow lancia il Bologna nel derby: 1-3 al Mazza

Il Bologna trova la sua prima vittoria del 2020 prendendosi tre punti nel derby contro la Spal. E’ Musa Barrow a lanciare lo sprint dei rossoblù nella ripresa dopo l’uno a uno del primo tempo. Il neo acquisto è subentrato a Santander trovando una perla a giro fatale per gli spallini, poi Poli ha chiuso i conti. Nel primo tempo vantaggio spallino su rigore di Petagna e pari con autogol di Vicari.

Mihajlovic, assente in panchina nel primo tempo, lancia Paz al centro della difesa e Santander davanti con Palacio esterno. Il primo squillo è proprio del ropero che gira di testa sfiorando il palo. Poi il primo episodio incriminato del match, Di Francesco viene atterrato in area da Paz con una trattenuta, Fabbri non fischia ma viene richiamato dal Var. Dalle immagini si nota prima una trattenuta dell’attaccante, per l’arbitro è comunque rigore. Petagna trasforma al 23′. Il Bologna si riversa in avanti e pareggia dopo 75 secondi con una percussione di Soriano con deviazione fatale di Vicari, 1-1. Al 27′ altra valutazione errata di Fabbri, Cionek sbaglia un retropassaggio, si infila Santander che si fa murare da Berisha in uscita, poi sullo slancio il portiere colpisce l’attaccante: per l’arbitro è incredibilmente rigore. Altro richiamo dal Var, altra revisione. Al 41′ invece rischia dietro il Bologna, Reca è solo davanti al portiere ma Tomiyasu salva sulla linea.

La ripresa si apre con Bonifazi per Cionek e Mihajlovic in panchna. Il Bologna ritrova il suo condottiero e ne beneficia creando subito un paio di occasioni: Berisha ipnotizza Soriano e poco dopo Paz sfiora il gol di testa. Servirebbe però una stoccata di qualità e Mihajlovic sceglie di inserire Barrow attorno al 60′: al primo pallone toccato l’attaccante trova un tiro a giro che si insacca in maniera fulminea nel sette. Esplode il settore ospiti. Il Bologna comanda, trova maggiori linee di gioco con Palacio prima punta e tre giri di lancette dopo, al 63′, Soriano pesca Poli sul secondo palo per il 3-1 che di fatto chiude i conti. Girandola di cambi nel finale, Semplici inserisce tutti gli attaccanti e Skorupski deve salvare su una punizione di Di Francesco e una stoccata di Petagna. Ci prova anche Strefezza dal limite, palla di poco a lato. Il Bologna resiste, amministra, anche con i subentrati Skov Olsen e Svanberg che non lesinano energie e quantità. E’ tripudio al Mazza, ma per i tifosi ospiti. I rossoblù trovano la prima vittoria del 2020 e rispondono con i fatti all’emergenza infortuni. Ora il Brescia.