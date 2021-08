Barrow è tornato, lieve affaticamento per Santander

Le ultime da Casteldebole: Barrow torna in gruppo, problemi per il Ropero

La seduta in programma ieri ha visto i ragazzi di Mihajlovic svolgere attivazione atletica, seduta tecnico-tattica e partitella: Musa Barrow e Stefano Denswil si sono allenati regolarmente in gruppo. Lavoro in parte differenziato e in parte con i compagni per Aaron Hickey, seduta differenziata per Mitchell Dijks e Federico Santander, che a Lignano ha riportato un lieve affaticamento.