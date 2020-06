Barrow e Palacio avvisano la Juventus

A due settimane dalla gara con la Juventus, come riportato dal Corriere dello Sport, Sinisa Mihaijlovic ha chiesto ai suoi giocatori uno sforzo maggiore per preparare al meglio una delle sfide più attese della stagione.

La risposta è arrivata puntuale nella partita in famiglia di ieri, dove Rodrigo Palacio e Moussa Barrow si sono distinti per la loro condizione atletica ed il loro fiuto del gol.

Entrambi infatti si sono messi in mostra attraverso gol e grandi giocate che evidenziano quanto il lavoro delle ultime settimane sia stato fondamentale per riprendere la giusta condizione fisica.

Fonte: TMW