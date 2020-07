Barrow: “Deve essere più cattivo. Palacio? Un fratello maggiore”

Soddisfatto per il gol e per la vittoria, ma consapevole che può ancora migliorare su tanti aspetti del proprio gioco. Musa Barrow è stato il match winner di Bologna-Lecce 3-2 e prova a guardare al futuro con fiducia. Il primo obiettivo è migliorare nella cattiveria e finire bene il campionato:

“Era una partita difficile, anche loro hanno giocato bene, ma alla fine abbiamo vinto noi – ha affermato – Io vorrei segnare sempre, non mi accontento mai e vorrei arrivare in doppia cifra, ma devo ancora migliorare. Dovrei essere più cattivo di fronte alla porta. Tutti mi chiedono dove preferisco giocare, ma io sono a disposizione per fare qualsiasi ruolo. Guardo Palacio con grande rispetto, lo vedo come un fratello maggiore da cui imparare molto. Cerchiamo di finire bene questo campionato e poi penseremo alla prossima stagione”.

Fonte – Bologna fc