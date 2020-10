Barrow: “Contento per la vittoria. San Luca? Ha portato fortuna”

Doppietta e vittoria. Musa Barrow, che nelle prime cinque partite di campionato non aveva messo a referto né gol né assist, ha deciso di fatto Bologna-Cagliari con due tiri dei suoi. Dopo un periodo di appannamento, e un problema alla mano, questa può essere stata la partita della svolta:

“Ho sempre continuato a lavorare per la squadra, oggi finalmente è arrivato il gol – ha affermato Barrow a Dazn – Sono contento perché abbiamo vinto. In queste partite ci abbiamo sempre provato a fare più gol, anche io, ma dentro di me sapevo che prima o poi mi sarei sbloccato. Centravanti? So di poterlo fare, c’è Palacio che mi può insegnare tante cose. La gita a San Luca? Ha portato fortuna. Sappiamo di avere tanti infortunati ma tutti hanno voglia di giocare e stiamo dando il massimo”.