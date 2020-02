Barrow: bomber devoto

E’ Musa Barrow l’uomo copertina di questo Bologna.

L’attaccante gambiano ha già segnato tre gol in quattro partite giocate da quando è a Bologna, portando in dote ai rossoblù sei punti. Ora, dopo il pestone di Peres, Musa prega affinché possa recuperare per il Genoa sabato alle ore 18. Lui è molto devoto, come riporta il Carlino, e anche venerdì ha accennato una genuflessione idealmente rivolta alla Mecca. Barrow è profondamente religioso e a Bergamo, da musulmano osservante, pregava cinque volte al giorno. Le sue origini sono gambiane, è nato ventuno anni fa a Banjul, la capitale del Gambia che conta poco più di 35mila abitanti. Il suo è uno stato poverissimo fatto di tanti migranti che sbarcano in Europa sui barconi, tanti di questi vanno a caccia di fortuna col calcio. Qualcuno di loro ce la fa.