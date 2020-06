Barrow accende il Bologna: 1-2 a Marassi

Dopo 22 anni il Bologna torna a espugnare Marassi e si rilancia nel gruppone di metà classifica. Il merito è in larga parte di Musa Barrow, entrato nella ripresa, autore del rigore del vantaggio e dell’assist per il raddoppio di Orsolini. Nel finale inopinata sofferenza per il gol di Bonazzoli su errore di Skorupski.

Scheda 1 di 3