Baraldi: “Scudetto giusto, siamo nella storia. Djordjevic? Abbiamo le idee chiare”

"Ero uno dei pochi a sostenere che fosse importante arrivare in finale contro Milano. Ero sicuro ci saremmo divertiti, il pronostico sarebbe stato tutto sulle loro spalle e noi saremmo stati più leggeri. E' andata molto meglio di quanto pensassi. Lo scudetto rappresenta il coronamento di un percorso, non solo tecnico ma soprattutto societario. Siamo partiti in maniera lenta ma determinata nel marzo 2017, Zanetti giorno dopo giorno si è appassionato sempre di più al basket capendone i valori. La svolta? Il grande lavoro fatto dopo la sconfitta con Kazan e l'intervallo di gara 3 a Treviso, sotto di 15".