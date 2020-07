Baraldi: “Quello spareggio del 2005, poi il tradimento del 2014: il mio Parma-Bfc”

Luca Baraldi, ora amministratore delegato della Virtus, è doppio ex della sfida di domani al Tardini tra Parma e Bologna. C’era lui in gialloblù nello spareggio 2005, c’era lui quando i briscolini misero il bastone tra le ruote a Zanetti e poi Guaraldi preferì gli americani al re del caffè. Il suo racconto al Carlino:

“Il Parma è partito forte, ma ora lo vedo in calo – ha affermato – Prevedo invece un finale in crescendo del Bologna, Mihajlovic lo sostengo fin dai tempi della Lazio e credo che la sua squadra finirà bene. Poi ha giovani bravi in organico”.