Baraldi: “Primato meritato, avanti con Scariolo. Teo e Beli? Vogliamo rinnovare”

Un Luca Baraldi a tutto tondo, godendosi il primato in classifica della Virtus dopo il successo di Milano e con l'intenzione di ottenere una wild card in Eurolega con le conferme di Teodosic, Belinelli e Scariolo :

"Partirei con il dire che domenica abbiamo battuto Milano a Milano, poi abbiamo già incontrato due volte sia Tortona che Venezia, per cui la nostra attuale posizione di classifica è meritata perché abbiamo affrontato le squadre migliori e se siamo primi da soli significa che abbiamo dimostrato un qualcosa in più rispetto agli altri. Il secondo aspetto da non sottovalutare è che ci mancavano quattro giocatori importanti come Cordinier, Ojeleye, Pajola e Teodosic, ma il gruppo si è dimostrato molto unito", le sue parole al Carlino.