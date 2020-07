Bani: “Obiettivo stagionale? Migliorare il decimo posto”

Intervistato nel post partita, Mattia Bani commenta così la sconfitta interna col Sassuolo.

Nelle parole del difensore l’amarezza per aver definitivamente perso il treno che porta all’Europa, l’obiettivo adesso è migliorare il piazzamento dello scorso anno:

“Dispiace per la sconfitta ma come ha detto il mister il Sassuolo ha meritato. Adesso testa a Parma per tornare a vincere, l’obiettivo è migliorare il decimo posto, siamo a 3 punti dal nostro piazzamento dell’anno scorso, poi si vedrà”.