Bani: “Vorrei che l’Italia fosse unita come il Bfc. Mihajlovic per noi è adrenalina”

Parte da un messaggio di unione l’intervista di Mattia Bani a Gazzetta dello Sport. Il suo Bologna si è unito e compattato nelle difficoltà, stessa cosa che dovrebbe fare l’Italia ora contro il virus. Le sue parole:

“Abbiamo vissuto tanto tempo senza allenatore e nonostante tutto il campionato è stato ottimo – ha affermato – Vorrei che tutta Italia fosse unita come il Bologna, lo abbiamo fatto quando Sinisa non c’era e ora lo schema è ‘stare a casa’. Se ci prendono ad esempio non sbagliano”.