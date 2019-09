Bani tra i migliori contro l’Udinese, ma domenica torna Danilo

Sono passate ormai 3 settimane dall’infortunio muscolare di Danilo. Il difensore centrale del Bologna ha saltato già 4 partite: tolta la vittoria a Brescia, i rossoblu hanno in cassato un pareggio e 2 sconfitte nelle gare seguenti. Al di là del numero dei gol incassati – 6 nelle ultime 4 partite – si sente distintamente l’assenza di un leader difensivo. Nessun giocatore è in grado di sostituire il brasiliano da questo punto di vista, che può vantare grande esperienza ed intelligenza tattica. La personalità di Danilo ha sempre dato garanzie al reparto, soprattutto al nuovo arrivato Denswil.

Con Danilo in infermeria è stato il turno di Bani, arrivato in estate proprio per sostituirlo. L’ex Chievo ha tutt’altro che fatto male, segnando anche all’esordio col Brescia e resuscitando una partita che sembrava morta. 4 gare da titolare giocate con sicurezza e voglia di dimostrare il proprio valore. Ieri pomeriggio a Udine Bani è stato uno dei migliori del Bologna, nonostante l’errore sul gol. In panchina c’era Danilo, non ancora pronto per mettere i piedi in campo: nessuno vuole rischiare nulla. Domenica pomeriggio arriva però la Lazio, e Mihajlovic dovrà decidere il da farsi. Danilo sarà disponibile e vorrà tornare per dare una mano ai suoi, Denswil ha commesso alcune imprecisioni di troppo ma sarebbe il titolare, mentre Bani – in teoria la riserva – si è fatto trovare prontissimo quando chiamato in causa. Il tecnico si troverà di fronte ad una scelta pesante, ma tutto lascia pensare che le gerarchie verranno rispettate.