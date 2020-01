Bani squalificato: difesa da inventare contro la Spal

Il Bologna ha pareggiato ieri pomeriggio al Dall’Ara contro l’Hellas Verona. L’1-1 contro gli scaligeri però è ormai già alle spalle: sabato pomeriggio infatti i rossoblu faranno visita alla Spal, derby emiliano valido per la 2^ giornata del girone di ritorno. A Ferrara, però, Mihajlovic dovrà fare i conti con un grosso problema in difesa. Mattia Bani, infatti, dopo aver segnato nel primo tempo, si è fatto espellere per doppio giallo nella ripresa: il numero 13 sarà dunque squalificato per la sfida del Mazza.

Considerati i problemi fisici di Denswil e Medel, il difensore è ancora in dubbio – oltre ovviamente ai lungodegenti Dijks e Krejci – il tecnico serbo si trova con una bella grana da risolvere. I difensori a disposizione sono Tomiyasu e Mbaye sugli esterni, e Danilo al centro: troppo pochi per una linea a 4. Ieri dopo l’espulsione dell’ex Chievo è subentrato Paz, che da settimane ha un piede e mezzo fuori dal centro sportivo di Casteldebole. Impiegato solo in un’altra occasione dal mister prima di ieri, il centrale argentino è tutto sommato riuscito a mettere una toppa al buco creatosi al fianco del brasiliano. Se dovessero ancora mancare le alternative, non è escluso che Mihajlovic possa riproporre proprio Paz – stavolta da titolare – al centro della difesa. Il classe 1993, per ovvi motivi, non verrà ceduto nei prossimi giorni.