Bani: “Sassuolo più bravo di noi, pensiamo già al Parma”

D’accordo con Sinisa Mihajlovic anche Mattia Bani. Il difensore del Bologna ha ribadito quanto detto dal mister a Sky e fatto i complimenti al Sassuolo per la vittoria odierna. Ma non c’è tempo per metabolizzare le sconfitte e domenica si va al Tardini di Parma.

“Quando trovi un avversario in forma, specialmente in questo periodo, può capitare la giornata no – ha affermato Bani – Condivido quello che ha detto il mister, hanno giocato meglio. Fino al termine del campionato sarà tosta, non hai il tempo di metabolizzare vittorie e sconfitte. La cosa positiva è che possiamo ripartire subito, infatti dobbiamo avere la testa già a Parma”.